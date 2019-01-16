CHP ve HDP "terör" temelinde buluştu! Skandal sözler 16 Ocak 2019, Çarşamba

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP yine şaşırtmadı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli partisinin grup toplantısında PKK/YPG-PYD'li teröristleri El Bab'tan, Afrin'den ve Cerablus'tan temizleyen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef aldı. Mazlumları teröristlerin zulmünden kurtaran Suriye'nin kuzeyinde destan yazan Mehmetçiğin operasyonlarını hedef aldı ve "Suriye'den çıkın!" çağrısında bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Temelli'nin bu sözleri akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Suriye'de bizim ne işimiz var?" sözlerini getirdi. İşte HDP ve CHP'nin "terör" temelinde birleştiğinin kanıtı olan skandal sözler!..