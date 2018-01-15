CHP şehitlerimize neden hakaret ediyor?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 Temmuz hain darbe girişimine 'tiyatro' demesinin üzerinden çok zaman geçti. Fakat bu açıklama son olmadı. Gün geçmiyor ki CHP cephesinden bir siyasetçi 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine hakaret etmesin. En son skandal CHP'nin yeni seçilen il başkanından geldi. Canan Kaftancıoğlu'nun 15 Temmuz şehitlerine hakaret ettiği, terör örgütlerini destekler nitelikte açıklamalar yaptığı ortaya çıktı. İşte CHP'nin kirli siyaseti...
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