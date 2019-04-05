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CHP listesinden meclise giren HDP'liler kim?

05.04.2019 09:59

31 Mart yerel seçimlerinde CHP-HDP ittifakının yapıldığı kentlerden birisi de İzmir’di. Büyükşehir’de CHP adayına destek veren HDP, karşılığında kendi adaylarını belediye meclisine yerleştirdi. Peki, CHP listesinden meclise giren HDP'liler kim? İşte ayrıntılar…


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