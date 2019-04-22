Haberler Web TV CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan O. S Çubuk adliyesine getirildi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan O. S Çubuk adliyesine getirildi

22.04.2019 11:34

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden O.S'nin yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.


Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün yakalandığı, ayrıca gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü öğrenildi. Sarıgün'ün Çubuk Adliyesi'ne getirildiği belirtildi. Ayrıca AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'na saldıranlar içinde ismi geçen Osman Sarıgün'ün partimiz üyesi olduğu görülmüştür. Ankara İl Yönetim Kurulumuz, Osman Sarıgün'ün Kesin İhraç talebiyle tedbirli
olarak İl Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir" dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları