İstanbul'da seçimlerde yaşanan usulsüzlüklerle ilgili AK Parti'nin yaptığı itirazlara karşı çıkan ve oyların yeniden sayımının durdurulmasını isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Nisan'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yaptığı basın toplantısında, "Oyları hangi gerekçeyle yeniden sayıyorsunuz?" sözleriyle bu itirazlarını savunmuştu. Yine aynı Kılıçdaroğlu bugün Meclis'teki CHP Grup Toplantısında bu sözlerini unutarak, "oyların yeniden sayımına karşı çıkmadık" diyerek kendi kendisini yalanladı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisini yalanladı! "Oyların sayımına karşı çıkmadık"30.04.2019 15:52
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