CHP-İYİ Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf çok konuşuldu. 14 Şubat Sevgililer Günü dolasıyla Ankaralılara atfen mesaj yayımlayan Yavaş, Ankara sevdasını anlattığı sözcüklerde, eşiyle birlikte çektirdiği İzmir manzaralı fotoğrafı paylaşınca, sosyal medya kullanıcılarının alaylı mesajlarına hedef oldu. Bir kullanıcı tepkisini esprili ifadeyle "Mansur Yavaş Ankara'ya deniz getirdi" diyerek açıkladı. İşte o skandal paylaşıma Ankaralıların tepkileri....
CHP-İyİ Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan skandal 14 Şubat paylaşımı15.02.2019 18:34
- CHP-İyİ Parti Ankara Büyükşehir Başkan Adayı Mansur Yavaş'tan skandal 14 Şubat paylaşımı
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