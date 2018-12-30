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CHP her seçim ayrı kılıkta!

30 Aralık 2018, Pazar

Her seçimde sandıktan hezimetle ayrılan CHP, kılıktan kılığa girmeye devam ediyor. Millete karşı samimiyetsizliğin ve hizmetsizliğin ortaya çıkardığı başarısızlığı şekilden şekile girerek örtmeye çalışan CHP, bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir başka gün müftünün eşi kılığına girip milleti kandırma yoluna gidiyor! İşte her seçim ayrı tiyatro sergileyen CHP rezilliği...


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