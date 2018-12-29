CHP, HDP ittifakını açıkladı 29 Aralık 2018, Cumartesi

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş 5 gün önce Ankara'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yavaş, bir gazetecinin yönettiği "HDP'yi de ziyaret edecek misiniz?" sorusuna; "Onu bilemiyorum, ajans karar verecek." demişti. Fakat CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu, yaptığı açıklamada; "İttifakta HDP olacak mı?" sorusuna, "Evet, herkes olacak." şeklinde yanıt vererek CHP ile HDP'nin ittifak olacağını açıkladı.