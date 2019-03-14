CHP, HDP, İP ve Saadet ezana protestoda birleşti 14.03.2019 08:36

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de CHP ve HDP öncülüğünde toplanan bir grup, ıslıklarla ve sloganlarla ezanı protesto etti. Zillet İttifakı ezan protestosuna karşı da ağız birliği yaptı. Ezanı protesto edenler hakkında tek söz söylemeyen ittifakın başı CHP'nin lideri Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirmeye devam etti. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'li Buldan ise kadınların polislere karşı direniş gösterdiği yalanına sığındı.