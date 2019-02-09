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CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasının perde arkası

09.02.2019 10:27

CHP’de aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalar, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’nin istifasına neden oldu. İstifa gerekçesi olarak, İstanbul’un iki ilçesinde gösterilen adaylar ile olaylı PM’de yaşananlar konuşuluyor.


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