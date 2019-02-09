CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasının perde arkası 09.02.2019 10:27

CHP’de aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalar, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’nin istifasına neden oldu. İstifa gerekçesi olarak, İstanbul’un iki ilçesinde gösterilen adaylar ile olaylı PM’de yaşananlar konuşuluyor.