CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasının perde arkası

CHP’de aday belirleme sürecinde yaşanan tartışmalar, Genel Sekreter Akif Hamzaçebi’nin istifasına neden oldu. İstifa gerekçesi olarak, İstanbul’un iki ilçesinde gösterilen adaylar ile olaylı PM’de yaşananlar konuşuluyor.
CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi'nin istifasının perde arkası09.02.2019 10:27
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