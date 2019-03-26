CHP Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Bilenoğlu büyük çam devirdi 26.03.2019 14:06

Millet İttifakı'nın Eyüpsultan Belediye Başkan adayı CHP'li Emel Bilenoğlu, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında, İstanbul'un tarihi ilçesinde yaşayan vatandaşların mütedeyyin ilçe olarak anılmasından rahatsız oldu. Bilenoğlu, Eyüpsultan'ın mütedeyyin ilçe olarak bilinmesinin kıymetini düşürdüğünü ima eden Bilenoğlu, "Ben öyle olmadığını düşünüyorum, Eyüp çok kıymetli bir ilçedir" dedi.