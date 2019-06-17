CHP adayı İmamoğlu'ndan ortak yayında agresif ve gerin tavırlar (Video) 17.06.2019 12:40

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını Türkiye’yi ekranlara kilitledi. Program, İmamoğlu'nun projesizliğini gözler önüne sererken, kesintisiz yalanlarına devam ettiği görüldü. İmamoğlu'nun canlı yayında gergin ve agresif tavrı da gözlerden kaçmazken, sürekli olarak ek süre istemesi, futbolda kaybeden takımın uzatma beklentisini akıllara getirdi. Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun aksine, canlı yayında kendinden emindi, rahattı ve net bir şekilde projelerini anlattı.