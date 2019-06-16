CHP adayı İmamoğlu valiye hakaret videosunu inkar etti 16.06.2019 23:11

İstanbul seçimine sayılı günler kala CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a ettiği hakaret gündemden düşmüyor. Skandal anların alenen yayınlanmasına rağmen CHP adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile katıldığı ortak yayında hakareti yine inkar etti. İmamoğlu'nun bu yüzsüzlüğü pes dedirtti.

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik 'Valiniz itlik yapmıştır' ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek 'Vali basitlik yaptı' dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal "Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" demişti.



UTANMADAN İNKAR ETTİ

Milyonlarca seçmenin önünde yalan söylemekten utanmayan CHP adayı İmamoğlu, görüntülere rağmen ortak canlı yayında da hakareti inkar etti. İmamoğlu, kendisine yöneltilen soru üzerine "ben itlik demedim, basitlik dedim" diyerek yalanında ısrar etti.