CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayında yalan üstüne yalan konuşurken Ordu'da görüntülerde açıkça deşifre olmasına rağmen yine inkar stratejisine gitti. Kendisine tuzak kurulduğunu iddia eden CHP adayı İmamoğlu'nun önceden telefonla bilgilendirildiği ortaya çıktı.
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na 'VIP hakkı' olmadığı telefonla bildirildi!17.06.2019 18:47
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