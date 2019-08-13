Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan flaş açıklama: Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi (Video)

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç, Antalya Kemer'de bir gece kulübünde sahneye çıktı. Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç bu kez sevenlerine ''Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez abi. Olmaz yani.'' dedi.
Kurban Bayramı dolayısıyla her gün yerli ve yabancı sanatçıların konserlerinin olduğu Kemer'de bu kez sahne Serdar Ortaç'ındı. Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç, artık kendisinin de bekar olduğunu söyledi. Ortaç'ın sözlerini gece kulübündekiler alkışla karşıladı. Serdar Ortaç, Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez abi. Olmaz yani. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli dedi. Ortaç daha sonra 'İki deli' adlı şarkısını seslendirdi. Yaklaşık bir saat süren konser boyunca sevenleri Serdar Ortaç'a tüm parçalarında eşlik etti ve bol bol video ve fotoğraf çekti.
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