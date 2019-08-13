Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç'tan flaş açıklama: Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi (Video) 13.08.2019 12:23

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliğini 5 dakikada bitiren Serdar Ortaç, Antalya Kemer'de bir gece kulübünde sahneye çıktı. Geçen yıllarda Kemer konserlerinde özellikle evliliğin ne kadar önemli olduğunu ve herkesin evlenmesi gerektiğini vurgulayan Serdar Ortaç bu kez sevenlerine ''Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez abi. Olmaz yani.'' dedi.