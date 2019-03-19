Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti 19.03.2019 11:53

AA Finans Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı’nda 13.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz. 10.5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı." dedi..