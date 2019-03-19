AA Finans Masası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İmar Barışı’nda 13.5 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir konu. Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz. Yapı stokuna ilişkin tespitler yapacağız. Riskleri analiz edeceğiz. 10.5 milyon vatandaşımız başvuru yaptı." dedi..
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti19.03.2019 11:53
- Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu
- MHP'den teşkilatlara provokasyon uyarısı: Uyanık olun!
- Müge Anlı'da son dakika gelişmesi: Adem Çelik, Hüseyin Aslan'ın ölümüyle ilgili ifade değiştirdi! Canlı yayında şok itiraf!
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti
- Filistinli kadınları öldürelim diyen faşist İsrail'li bakan Ayelet Şaked'den skandal reklam
- CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'a soruşturma şoku! Sahte senet vurgunu ortaya çıkmıştı
- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye terör soruşturması!
- Tarkan'ın yanındaki yıldız isim kim? | Yıllar sonra magazin dünyasını şaşırtan gerçek!
- Ömür boyu nafaka kalkıyor! Süresiz nafakaya 5 yıl sınırı geliyor
- Aleyna Tilki'nin alışveriş kıyafeti olay oldu!
- Mansur Yavaş hakkındaki tüm iddiaları kabul etti
- 19 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro kuru ne kadar?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.