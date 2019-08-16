Cengiz Ünder'den sonra Roma'ya ikinci Türk! Yıldırım Mert Çetin kimdir? (Video) 16.08.2019 12:03

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Türk gençlerini gözüne kestirdi... Geçtiğimiz günlerde Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşme uzatan Roma, ikinci bir Türk oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Gençlerbirliği forması giyen Yıldırım Mert Çetin, yeni sezonda Roma için ter dökecek. Peki Roma'nın yeni transferi Yıldırım Mert Çetin kimdir?

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, Roma için sağlık kontrolünde... Genç yıldız, Cengiz Ünder'le takım arkadaşı olacak.

Yeni sezon öncesi savunma bölgesine takviye yapmak isteyen Roma, Türkiye Ümit Milli Takım oyuncusu Yıldırım Mert Çetin için Gençlerbirliği'nin kapısını çaldı. Kırmızı siyahlı kulüp ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varan Roma, oyuncuyla da mutabakat sağladı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Gençlerbirliği'nden 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Mert Çetin'i sağlık kontrollerinden geçirdiğini açıkladı.

5 YILLIK SÖZLEŞME!

22 yaşındaki oyuncu Menajer Cenk Melih Yazıcı ile İtalya'ya gitti. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mert, Roma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Mert Çetin için Roma'nın Gençlerbirliği'ne 2 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

FOTOĞRAFI SIZDI

Yıldırım Mert'in bu sabah sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraf İtalyan basınına da yansıdı.

MERT ÇETİN KİMDİR?

Mert Çetin, 1 Ocak 1997 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Kariyerine Gençlerbirliği alt yapısında başlayan Mert Çetin, Hacettepe kadrosuna bedelsiz olarak dahil olmuştur.

2017 yılına kadar bu takımda forma giyen Mert Çetin, 2017 yılında yeniden Gençlerbirliği kadrosuna bonservis bedeli olmadan dahil olmuştur.

Stoper mevkisinde forma giyen Yıldırım Mert Çetin, sağ ayağına hakimdir.

Geçtiğimiz sezon TFF Birinci Lig'de Gençlerbirliği formasıyla 26 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 1 gol atma başarısı göstermişti.