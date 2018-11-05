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Cemal Kaşıkçı'nın oğulları ilk kez konuştu: Cenaze verilmeden bu konu kapanamaz!

05 Kasım 2018, Pazartesi

Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın oğulları Salah ve Abdullah, Amerikan CNN televizyonuna konuştu. Kaşıkçı'nın oğulları, babalarının cansız bedeni verilmeden konunun kapanmayacağını vurguladı. İki kardeş babalarının Medine’ye gömülmesini istediklerini de söyledi.


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