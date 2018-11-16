Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim salı günü öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın halen cesedine ulaşılamadı. Suudi gazeteci için bugün İstanbul Fatih Camii'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı16 Kasım 2018, Cuma
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