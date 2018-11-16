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Cemal Kaşıkçı için gıyabi cenaze namazı

16 Kasım 2018, Cuma

İstanbul Başkonsolosluğu'nda 2 Ekim salı günü öldürüldüğü ortaya çıkan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın halen cesedine ulaşılamadı. Suudi gazeteci için bugün İstanbul Fatih Camii'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.


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