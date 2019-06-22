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Cem Öğretir trafik kazası geçirdi

22.06.2019 22:48

Ekranların sevilen yüzü ATV Ana Haber'in anchorman'i Cem Öğretir talihsiz bir kaza geçirdi. Öğretir, evinden motosikletiyle çıkmış Ana Haber'i sunmak üzere ATV stüdyolarına gelirken önüne aniden kıran bir otomobile çarptı ve acilen hastaneye kaldırıldı. Cem Öğretir'in sağlık durumu iyi olduğu bildirildi. Cem Öğretir bir müddet ekranlarda olamayacak.


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