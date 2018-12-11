Cedi Osman Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi

Milli basketbolcumuz Cedi Osman, 1 Temmuz 2018'de 77-52 kazandığımız Türkiye- İsveç maçı öncesi dua ettikten sonra ellerini vücuduna sürerek Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi. Cedi Osman’ın bu görüntüsü sosyal medyaya damgasını vurdu.
Cedi Osman Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi10 Aralık 2018, Pazartesi
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