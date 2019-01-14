Haberler Web TV Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert tepki: Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız

Çavuşoğlu'ndan Trump'a sert tepki: Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız

14 Ocak 2019, Pazartesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz." diyen ABD Başkanı Trump'a "Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız." diyerek yanıt verdi..


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları