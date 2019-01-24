Çavuşoğlu'ndan Suriye'de güvenli bölge açıklaması 24 Ocak 2019, Perşembe

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını yanıtladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ''ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bugün Türkiye'ye gelecek'' dedi. ABD Suriye'den ne zaman çekilecek? sorusuna Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin verdiği takvim söz konusu değil. Güvenli bölgeden tam olarak ne anladıklarına dair net bir şey yok. Görüşmelere devam ediyoruz. ABD ile bir iki nokta hariç görüşlerimiz örtüşüyor. ABD ile YPG ile bağlarını koparma komsunda görüşüyoruz." şeklinde konuştu.