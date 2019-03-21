Çarpışma'nın Cemre'si Melisa Aslı Pamuk hakkında Adnan Oktar gerçeği! 21.03.2019 17:50

Çarpışma dizisinde canlandırdığı Cemre karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, son günlerin en çok merak edilen isimlerinden. Melisa Aslı Pamuk hakkında ortaya çıkan bir video sosyal medyayı sarsmıştı. Melisa Aslı Pamuk'un, Adnan Oktar'ın programına katıldığı o görüntüler görenlerin ağızlarını açık bıraktı.