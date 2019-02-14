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Cari işlemler verisi açıklandı

14.02.2019 10:19

Cari işlemler açığı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6.3 milyar dolar azalarak 1.4 milyar dolara indi ve 2018 yılı cari işlemler açığı 27.63 milyar dolar olarak gerçekleşti.


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