Cari işlemler verisi açıklandı 14.02.2019 10:19

Cari işlemler açığı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6.3 milyar dolar azalarak 1.4 milyar dolara indi ve 2018 yılı cari işlemler açığı 27.63 milyar dolar olarak gerçekleşti.