Cari işlemler verisi açıklandı

Cari işlemler açığı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 6.3 milyar dolar azalarak 1.4 milyar dolara indi ve 2018 yılı cari işlemler açığı 27.63 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Cari işlemler verisi açıklandı14.02.2019 10:19
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