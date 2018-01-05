Canlı yayında oğlunun öldüğünü öğrendi

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı yeni formatıyla adından sıkça bahsettirmeye devam ederken, Programa katılan Mürşide Hanım, evlatlık verilen oğluna kavuşmak için Esra Erol'a başvurdu. Tek isteği oğluna kavuşmak olan anne günlerdir yapılan araştırma sonucu bugün o acı haberi canlı yayında aldı. Programa katılan Mürşide Hanım, evlatlık verilen oğluna kavuşmak için Esra Erol'a başvurdu. Tek isteği oğluna kavuşmak olan anne günlerdir yapılan araştırma sonucu bugün o acı haberi canlı yayında aldı. Canlı yayına bağlanan koruyucu anne Deniz Hanım: "Bu zamana kadar aklın neredeydi, neden aramadın. O öldü, 2005 yılında 17 yaşındayken motorsiklet kazasında kaybettik" dedi ve acılı anne canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Mürşide Hanım'ın eski eşi ise canlı yayına bağlanarak, "Çocuğumuz oldu ama ekonomik durumumuz yüzünden bakamadık, Allah rahmet eylesin, ne yapalım" demekle yetindi.
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