Haberler Web TV Çankırı'daki ilkokuldan skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencilere sıra dayağı

Çankırı'daki ilkokuldan skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencilere sıra dayağı

25.05.2019 10:58

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki ilkokulda görmek istemediğimiz şiddet görüntüleri ortaya çıktı. 19 Mayıs töreni esnasında kendi arasında şakalaştığını gören öğretmen öfkelendi ve 3 öğrencisini sıra dayağından geçirdi. Öğrencilere tokat atan öğretmen, bununla da yetinmeyip bir öğrencisinin kulağını çekip ayaklarını yerden kesti. O skandal görüntüler bir öğrencinin cep telefonu kamerasından anbean kaydedildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları