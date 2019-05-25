Çankırı'daki ilkokuldan skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencilere sıra dayağı

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki ilkokulda görmek istemediğimiz şiddet görüntüleri ortaya çıktı. 19 Mayıs töreni esnasında kendi arasında şakalaştığını gören öğretmen öfkelendi ve 3 öğrencisini sıra dayağından geçirdi. Öğrencilere tokat atan öğretmen, bununla da yetinmeyip bir öğrencisinin kulağını çekip ayaklarını yerden kesti. O skandal görüntüler bir öğrencinin cep telefonu kamerasından anbean kaydedildi.
Çankırı'daki ilkokuldan skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencilere sıra dayağı25.05.2019 10:58
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