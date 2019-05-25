Çankırı'daki ilkokuldan skandal görüntüler! Öğretmenden öğrencilere sıra dayağı 25.05.2019 10:58

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyündeki ilkokulda görmek istemediğimiz şiddet görüntüleri ortaya çıktı. 19 Mayıs töreni esnasında kendi arasında şakalaştığını gören öğretmen öfkelendi ve 3 öğrencisini sıra dayağından geçirdi. Öğrencilere tokat atan öğretmen, bununla da yetinmeyip bir öğrencisinin kulağını çekip ayaklarını yerden kesti. O skandal görüntüler bir öğrencinin cep telefonu kamerasından anbean kaydedildi.