Canan Kaftancıoğlu'ndan 'özür' açıklaması: İstifa etmeyi düşündüm

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim akşamı yaptığı açıklamadan dolayı özür dilerken, seçim sonrası istifa etmeyi de düşündüğünü dile getirdi.
Canan Kaftancıoğlu'ndan 'özür' açıklaması: İstifa etmeyi düşündüm28 Temmuz 2018, Cumartesi
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