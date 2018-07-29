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  • Canan Kaftancıoğlu'ndan 'özür' açıklaması: İstifa etmeyi düşündüm

Canan Kaftancıoğlu'ndan 'özür' açıklaması: İstifa etmeyi düşündüm

28 Temmuz 2018, Cumartesi


CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim akşamı yaptığı açıklamadan dolayı özür dilerken, seçim sonrası istifa etmeyi de düşündüğünü dile getirdi.

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