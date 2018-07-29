Canan Kaftancıoğlu'ndan 'özür' açıklaması: İstifa etmeyi düşündüm 28 Temmuz 2018, Cumartesi



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim akşamı yaptığı açıklamadan dolayı özür dilerken, seçim sonrası istifa etmeyi de düşündüğünü dile getirdi.