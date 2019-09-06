CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yargılandığı davada toplam 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki, Kaftancıoğlu'na hangi gerekçelerle hapis cezası verildi? Kaftancıoğlu hapise girecek mi? A haber Muhabiri Emirhan Ergen merak edilen soruları canlı yayında yanıtladı...
Canan Kaftancıoğlu'na hangi gerekçelerle hapis cezası verildi? Kaftancıoğlu hapise girecek mi?06.09.2019 18:12
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