Canan Kaftancıoğlu, Maltepe'de sayım yapıldığı sırada Hakim Süleyman Bayar ile ne görüştü? 15.04.2019 19:38

İstanbul Maltepe'de CHP’lilerin neden olduğu gerginlikler sebebiyle sayım işlemi gecikirken İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Maltepe’de oy sayımını yöneten Hakim Süleyman Bayar ile baş başa görüştüğü ortaya çıktı. Şimdi ikilinin baş başa ne konuştuğu merak konusu…

31 Mart yerel seçimlerinden sonra tüm oyların yeniden sayıldığı İstanbul Maltepe'de şaibe iddiaları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti üyeleri ile CHP üyeleri arsında kurul sayısı nedeniyle tartışma çıkmış ve taraflar birbirine girmişti. Ancak asıl skandal bundan sonra patladı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sayımların yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi'ne geldi.

BAŞ BAŞA NE GÖRÜŞTÜ?

AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığı'nın iddiasına göre Kaftancıoğlu burada Maltepe İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hâkim Süleyman Bayar ile baş başa görüştü. Bütün kurul üyeleri çıktıktan sonra gerçekleşen ikili görüşmeyi uzaktan görüntüleyen AK Partililer iki isme de tepki gösterdi.

İkili görüşmeden sonra seçim kurulu yaşanan olayla ilgili skandal bir karar aldı. Kararda polis tartaklayan, yasak olmasına rağmen sayım yerinde kamera kaydı yapan CHP'lilere hiçbir atıfta bulunulmadan doğrudan AK Parti ve MHP'nin temsilcileri suçlandı.

Şimdi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Seçim Kurulu Başkanı Hakim Süleyman Bayar ile baş başa ne konuştuğu merak ediliyor.