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Çanakkale korkunç olay! Küçüklü Göleti'nde erkek cesedi bulundu

18.08.2019 19:10

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Küçüklü Göleti'ne bir erkek cesedi bulundu. Şahsın göğüs kısmında hafif derecede yanık olması dolayısıyla intihar mı yoksa dengesini kaybederek düşme sonucumu mu öldüğü yapılan otopsi sonucu belirlenecek.


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