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Çanakkale Ayvacık depremini 6 gün önceden bilen deprem araştırmacısından yeni deprem uyarısı

21.02.2019 18:36

Ayvacık’ta yaşanan 5.0 şiddetindeki depremden 6 gün önceden tahmin ederek sosyal medya üzerinden ’Ayvacık’a Dikkat’ uyarısında bulunan Deprem Araştırmacısı Ahmet Yakut, Marmara depreminden önce Doğu'da bir deprem beklediğini söyledi.


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