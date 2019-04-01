Can Yaman ile Demet Özdemir'in sevgili olup olmadığı merak edilmeye devam ediyor. İddiaya göre Can Yaman, Erkenci Kuş dizi setinde bir izleyicinin Demet Özdemir ile ilgili sözleri üzerine sinirlendi ve seti birbirine kattı. Fotoğraf makinesini seyirciye fırlattığı iddia edilen Can Yaman'ın, bir oyuncuyu yaraladığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!01.04.2019 14:29
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