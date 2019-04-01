Haberler Web TV Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

Can Yaman Demet Özdemir ile ilgili konuşulunca seti birbirine kattı ve oyuncuyu yaraladı!

01.04.2019 14:29

Can Yaman ile Demet Özdemir'in sevgili olup olmadığı merak edilmeye devam ediyor. İddiaya göre Can Yaman, Erkenci Kuş dizi setinde bir izleyicinin Demet Özdemir ile ilgili sözleri üzerine sinirlendi ve seti birbirine kattı. Fotoğraf makinesini seyirciye fırlattığı iddia edilen Can Yaman'ın, bir oyuncuyu yaraladığı öne sürüldü. İşte detaylar...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları