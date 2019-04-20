Can Yaman avukatlıktan oyunculuğa nasıl geçtiğini anlattı

Erkenci Kuş dizisinin yakışıklı oyuncusu Can Yaman avukatlığa yeni başladığı dönemde nasıl şans eseri oyunculuğa geçtiğini anlattı. Can Yaman, ''Çok önemli bir kurumsal firmada avukatlık yapıyordum. Avukatlık yaparken Bodrum'a tatile gidiyorum ve şu anki menajerlerimle tanışıyorum. Bana hobi olarak ders vermeye başlıyorlar. Sonra da ilk işim 'Gönül İşleri' için teklif gelmesi tamamen tesadüf. Planladığım bir şey değildi.'' dedi.
Can Yaman avukatlıktan oyunculuğa nasıl geçtiğini anlattı20.04.2019 13:49
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