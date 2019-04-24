Çamlıca Camii'ni hedefine alan Karamollaoğlu'ndan bir skandal açıklama daha! 24.04.2019 15:30

Çanakkale Köprüsü, Kanal İstanbul ve Çamlıca Camii projelerinin gereksiz olduğunu söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bu kez de Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi illerde üniversite açılmasının gereksiz olduğunu savunarak skandala imza attı.