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Büyükçekmece'de patlama: Bir kişi hayatını kaybetti

20.02.2019 14:32

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. Olayda bir vatandaş hayatını kaybetti.


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