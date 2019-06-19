Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi! Buse Varol eşi Alişan'ı şoka uğrattı (Video) 19.06.2019 13:44

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz akşam Beylerbeyi'ndeki villalarının bahçesinde özel bir gece hazırladı. Buse Varol, 43 yaşına giren eşi Alişan'ın 100 arkadaşını partiye davet etti. Partiye gelen Alişan'ın şaşkın tavırları ve eşi Buse Varol ile arasında geçen diyaloglar, konukları kahkahaya boğdu. Buse Varol, Alişan'ın doğum gününü sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun gördün mü bak 43 oldun. Gönlüm isterdi ki 30'lu yaşlarında tanıyayım seni ama geç kalmış sayılmam herhalde..." sözleriyle kutladı...

Ünlü şarkıcı Alişan 43 yaşına girdi. Eşi Buse Varol ise Alişan'dan habersiz, evlerinin bahçesinde büyük bir doğum günü partisi düzenledi.

Her şeyden habersiz eve gelen Alişan sürpriz partiyi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü çiftin yakın dostları ve akrabalarının katıldığı doğum günü adeta bir düğün havasında geçti. Ünlü çift canlı müzik eşliğinde pistte romantik bir dans yaptı.