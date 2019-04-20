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Bursaspor taraftarını taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı! 10 yaralı

20.04.2019 02:37

Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde, İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçından dönen taraftarları taşıyan minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.


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