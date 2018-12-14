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Bursa'da korkunç olay! El frenini çekmeyi unutunca...

14 Aralık 2018, Cuma

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, manzarayı izlemek için Uludağ'nın tepesine park ettikleri otomobilin bir anda hareket etmesi üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen araçtaki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.


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