Bursa'nın İnegöl ilçesinde, manzarayı izlemek için Uludağ'nın tepesine park ettikleri otomobilin bir anda hareket etmesi üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı düşen araçtaki 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Bursa'da korkunç olay! El frenini çekmeyi unutunca...14 Aralık 2018, Cuma
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