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Bursa'da fabrikada patlama!

08 Kasım 2017, Çarşamba
Bursa'dan gelen son dakika haberine göre, patlama ve göçük olduğu ihbar edilen fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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