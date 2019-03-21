Bursa'da 70 kişi birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı var 21.03.2019 13:09

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 70 kişinin birbirine girdiği, bıçak, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği kavgayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.