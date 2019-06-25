Bursa’da alıcı gibi görünen jandarma ekipleri, yaklaşık 2 bin yıllık İncilleri satmaya çalışan tarihi eser kaçakçılarını suçüstü yakaladı. Tarihi İncil’in değerinin 1 milyon 750 bin dolar (10 milyon TL) dolayında olduğu ifade edildi.
Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi! Değeri 10 milyon TL...25.06.2019 02:18
- Bursa'da 2 bin yıllık İncil ele geçirildi! Değeri 10 milyon TL...
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