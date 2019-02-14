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Bursa merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu

14.02.2019 09:51

FETÖ'ye yönelik 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20'si muvazzaf, 3'ü eski asker 32 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 23'ünün, terör örgütünün "mahrem askeri yapılanması" üyesi oldukları belirlendi.


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