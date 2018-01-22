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Burkina Faso'da Zeytin Dalı Harekatı için dua

22 Ocak 2018, Pazartesi
TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı için bir araya gelen, çoğunluğu öğrenci yüzlerce Burkina Fasolu dua ederek Fetih Suresi okudu.
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