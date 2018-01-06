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Burak Yılmaz kazaya böyle gitti

06 Ocak 2018, Cumartesi
İstanbul Sarıyer’de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıkan Burak Yılmaz ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yılmaz'ın kazadan dakikalar önce bir restoranda Acun llıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile sohbet ettiği, ardından lüks aracına binerek mekandan ayrıldığı görüntüleri de ortaya çıktı.
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