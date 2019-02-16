Burak Özçivit Sevgililer Günü'nü eşi Fahriye Evcen yerine hayranlarıyla kutladı 16.02.2019 17:02

Türkiye dışında da büyük bir hayran kitlesi olan ünlü oyuncu Burak Özçivit, 14 Şubat Sevgililer Günü etkinliği için Özbekistan'daydı. Özbekistan'da, kadın hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit bu etkinlikten 2 milyon TL kazandı.