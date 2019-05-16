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Bunu da gördük! Öğrencisini döven öğretmene velilerden destek

16.05.2019 13:35

Bolu'da Cumhuriyet İlkokulu'nda, tahtaya kaldırdığı 2'nci sınıf öğrencisinin kulağını çekip tokat attığı anların görüntüleriyle büyük gündem olan öğretmene velilerden destek geldi. İdari soruşturma sürerken, sınıfta eğitim gören çocuklardan 20’sinin velisi öğretmenin okulda eğitime devam etmesini isteyerek Bolu Valiliği’ne dilekçe verdi.


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