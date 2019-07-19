Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.
Böyle inat görülmedi! Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu19.07.2019 23:19
- Böyle inat görülmedi! Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu
- 2020'de Donald Trump'ın rakibi kim olacak? ABD'de 2020 seçimlerine kimler aday?
- Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat! Görüntüler yayınlandı...
- İran’dan Trump’ın İHA iddiasını yalanlayan görüntü
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan anlamlı paylaşım
- CHP'li Maltepe Belediyesi'nde işçilerin maaş isyanı
- Nevşehir’de 82 yaşındaki adam küçük kızı taciz etti! Dehşet verici anlar kamerada (Video)
- UEFA'nın Fenerbahçe kararı belli oldu (Video)
- Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a anket şoku! Tabloda kuracakları söylenen partilere yer yok...
- RB Leipzig Galatasaray canlı anlatım izle | Hazırlık maçı
- Cezaevinde de rahat durmadı! FETÖ'cü Kemal Batmaz'a 19 gün hücre cezası (Video)
- Hakan Atilla 32 ay sonra serbest kaldı! Atilla, Türkiye'ye iadesi için göçmenlik bürosunda (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.