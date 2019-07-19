Böyle inat görülmedi! Aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki araç faciaya neden oldu 19.07.2019 23:19

Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.

