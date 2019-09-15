Bolu'da taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü! İşte o görüntüler 15.09.2019 21:46

Bolu'da, bir taksici tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.