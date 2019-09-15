Bolu'da, bir taksici tartışan ve araçtan indikten sonra dikiz aynasını kıran kadını, taksi sürücüsü darbetti. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Bolu'da taksinin aynasını kıran kadını sokak ortasında dövdü! İşte o görüntüler15.09.2019 21:46
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