Yol Durumu

Boğazda gemi yalıya çarptı

07 Nisan 2018, Cumartesi

İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları